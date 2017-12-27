国台办：台胞在大陆缴存住房公积金可通过各种渠道提取和使用

中国大陆国务院台办发言人安峰山今天（27日）在北京表示，在大陆就业的台湾民众均可按照相关规定缴存住房公积金，住房公积金的个人缴存部分属于职工个人所有，不会增加额外支出，并可以通过各种渠道提取和使用。

据中新社报道，国台办当天举行例行发布会，安峰山应询时作上述表示。

他说，为逐步实现在大陆学习、创业、就业和生活的台湾民众享受与大陆民众同等待遇，有关部门近日联合印发了《关于在内地（大陆）就业的港澳台同胞享有住房公积金待遇有关问题的意见》。

安峰山指出，台胞如果不打算在大陆买房，也可以提取住房公积金来支付房租。台胞提取和使用住房公积金的权益将得到有效保障。

安峰山也提到，大陆方面从2015年9月21日起，开始全面实行卡式台胞证。卡式台胞证在功能性和便利性方面有了极大提升，对此台胞普遍给予积极评价，要求申领和换领卡式台胞证的人数也越来越多。

他透露，大陆有关部门目前已经核发了269万本卡式台胞证。

安峰山表示，相关部门会认真研究设法改进在一些依托电子和网络技术提供社会服务时、无法识别卡式台胞证的问题，为广大台湾同胞提供更多便利。

另一方面，随着2018农历新年临近，安峰山还介绍了两岸春节加班机的安排。

他说，经过两岸技术人员的沟通和确认，双方同意两岸航空公司在2018年2月2日至3月2日期间安排春节加班。加班的总量不予限制，仅对大陆个别繁忙机场设有上限，即北京16班、上海浦东162班、广州11班、深圳23班、杭州44班往返的航班。

此外，双方计划于2018年1月3日前核准第一批春节加班机，以便利旅客订座和安排行程。

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