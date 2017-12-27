中央军委政治工作部原主任张阳全国人大代表资格终止

12月27日，十二届中国全国人大常委会第三十一次会议审议通过了关于个别代表的代表资格的报告，陈祥恩和张阳两人的全国人大代表资格终止。

据人民日报的消息，由河南省选出的第十二届全国人民代表大会代表、河南省省管国有企业监事会主席陈祥恩，因涉嫌严重违纪违法，本人提出辞去第十二届全国人民代表大会代表职务。2017年12月1日，河南省第十二届人大常委会第三十二次会议决定接受其辞职。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，陈祥恩的代表资格终止。

此前，河南省纪委官方网站2017年11月23日发布消息：经河南省委批准，河南能源化工集团有限公司原党委书记、董事长陈祥恩（正厅级）涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

由解放军选出的第十二届全国人民代表大会代表、中华人民共和国中央军事委员会委员、中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳，于2017年11月23日自缢死亡。张阳的代表资格自然终止。

2017年11月28日，新华社发布消息称，经党中央批准，中央军委决定对中华人民共和国中央军事委员会委员、中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳进行组织谈话，调查核实其涉郭伯雄、徐才厚等案问题线索。经调查核实，张阳严重违纪违法，涉嫌行贿受贿、巨额财产来源不明犯罪。接受组织谈话期间，张阳一直在家中居住。11月23日上午，张阳在家中自缢死亡。



免费试阅14天