林郑月娥：现在可以每天睡五小时

（早报讯）被外界形容为“好打得”（即精明强干）的香港特首林郑月娥，上台后每天除了睡觉时间，都是在工作。她今天首度披露，自己有点高血压，需要吃药控制。

林郑月娥今年7月1日出任香港特首后，就马不停蹄外访及处理公务，连刚过去的圣诞假期间与家人外游，也不忘推销高铁。林郑月娥今天接受商业电台录音访问时透露，上任后每天的日程都非常紧凑，比做政务司司长还忙。早前她准备《施政报告》，每日只睡两三个小时，其后情况有改善，现在每天可以有五小时的睡眠时间。

林郑月娥说，自己一向注意身体，有定期做体检，并透露自己有“有一点血压高……有吃些药控制血压”。有时间她也希望做运动，但工作繁忙、日程紧凑，已经半年没有打羽毛球。

林郑月娥笑言，自己不时被前香港羽毛球代表队成员陈念慈责备缺乏运动，所以有时间她会在礼宾府花园散步及拉筋。她说，身为行政长官，不想给人“很颓”（精神委靡不振）的感觉，如果太疲累，她会减少工作争取休息。

林郑月娥表示，今年香港经济远比去年好，预料全年增长不低于3.7%，如果明年外围没有很大动荡，经济也会向好。她感受到市民心情较以前欢愉，自己也会有更大满足感和动力工作。

林郑月娥上任接近半年， 政界多形容她“开局不错”，但网民的评论就好坏参半。对此，林郑坦言，自己不喜欢进行个人宣传，多年来未开设面簿专页，但现在当了特首，市民都希望知道她的生活，因此会用较轻松的手法，分享每日感受。

她透露，曾经向同事提议在发表《施政报告》后，于面簿专页作直播，但下属对此有保留，最终没有成事。

林郑月娥还表示，自小被认为“很叻”（很聪明），无形中造成了压力，是否开心就取决于他人对自己的看法，这种心态并不健康。她近年已学会放下，遭受攻击和批评，也不会影响心情，“自己问心无愧，为社会做事”。

（戴庆成 香港报道）

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