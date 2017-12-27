中国人大批准内地香港“一地两检”合作安排

中国人大常委会27日表决通过了《关于批准〈内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排〉的决定（草案）》。人大常委会充分考虑了特区和内地各有关方面意见，认为《合作安排》符合“一国两制”方针、宪法和基本法。



《大公报》报道，根据宪法和基本法，中国人大常委会作出3项决定：一、批准粤港政府11月18日签署的《合作安排》，并确认《合作安排》符合宪法和基本法，特区应当立法保障《合作安排》得以落实；二、西九龙站内地口岸区的设立及具体范围，由国务院批准；西九龙站内地口岸区自启用之日起，内地派驻机构及人员不在内地口岸区以外区域执法；三、西九龙站口岸启用后，对《合作安排》如有修改，由国务院批准，并报人大常委会备案。



决定称，会议认为，建设广深港高铁并实现香港特别行政区与全国高铁网络的互联互通，有利于促进香港特别行政区与内地之间的人员往来和经贸活动，有利于深化香港特别行政区与内地的互利合作，有利于香港特别行政区更好地融入国家发展大局，对保持香港特别行政区长期繁荣稳定具有重要意义。为充分发挥高铁高速高效优势，使广大乘客充分享受快捷便利的服务，确保广深港高铁香港段的运输、经济和社会效益，在广深港高铁香港特别行政区西九龙站实施“一地两检”，设立内地口岸区，专门用于高铁乘客及其随身物品和行李的通关查验，是必要的。



会议认为，《合作安排》符合“一国两制”方针，符合宪法和香港特别行政区基本法。根据宪法，香港特别行政区基本法授权香港特别行政区实行高度自治，包括实行单独的出入境管理制度等。香港特别行政区政府与内地有关方面就在西九龙站设立口岸并实施“一地两检”的相关问题协商作出适当安排，是香港特别行政区依法行使高度自治权的具体体现。在西九龙站设立内地口岸区，不改变香港特别行政区行政区域范围，不影响香港特别行政区依法享有的高度自治权，不减损香港特别行政区居民依法享有的权利和自由。

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