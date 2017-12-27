昆山停工令暂缓但部分台商自行停产迁厂

（早报讯）为整治水质污染，中国大陆江苏昆山市官方日前下令沿岸厂房短暂停产，一度引起当地台商恐慌。尽管当局已宣布暂缓，业界认为停工令实施是“早晚的事”，部分台商已相继采取自行停产、迁厂等作为。

大陆国台办今天则呼吁台企“理解和支持昆山市政府治理污染、保护环境的有关措施”。

由于吴淞江水质污染严重，昆山市本月24日要求江岸沿线共270家企业，从本月25日全面紧急停产至明年1月10日，当中约一半是台资厂房，包括富士康、统一集团和半导体公司日月光等，对台商影响甚大。

虽然好些厂商第一时间强调营运未受波及，停工的消息仍引起市场恐慌，导致台股昨天大跌百点。据台湾《经济日报》报道，富士康所属的鸿海集团、嘉联益科技和台郡科技等公司股价均重挫，就连位于停产范围外的轻金属铸件公司可成也受拖累，合计相关科技厂商市值蒸发逾350亿新台币（约16亿新元）。

意识到事态严重，昆山市“两减六治三提升专项行动领导小组办公室”遂于昨晚紧急宣布停工通知“未实施”，并指出当局的下一步，是加强相关排污企业的监测、要求企业严格落实排污责任、加强污染治理设施的建设和运营管理，及落实治污减排和环境风险防范等责任。据报道，昆山当局规范当地厂商将废水排放减半。

尽管官方临时喊停，业界普遍认为停工令实施是“早晚的事”。有分析指出，全球前三大半导体硅晶圆厂环球晶圆位于昆山的重要生产据点也名列停产范围内，若当局执意执行停工令，将使硅晶圆供应吃紧，恐酿半导体业大风暴。

目前，多数台商表示营运不受影响，但笔电厂商伦飞电脑实业公司昨天宣布暂时停工，汽车零件制造商帝宝工业则决定迁离昆山，改对宁波厂增资。虽然两家公司都强调，停产和迁厂的决定是基于营运调整，与昆山限排措施无关，不过毕竟时机敏感，难免引发市场的联想与关注。

台湾工业总会指出，大陆官方对环保执行力道越来越强，“动不动就启动全面停工令”，已对台商造成很大伤害。工总呼吁昆山市政府“学习台湾”，只针对不合规范的企业加强取缔，而不是整区停工，“一点都不讲道理”。

为解决环境污染问题，江苏省去年展开“两减六治三提升”（俗称“263”）专项行动，透过多种行动达到控制磷、氮总排放量的目标。（台北特派员黄顺杰报道）

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