冰岛中国游客大巴发生严重车祸 致一人死亡10余人重伤

一辆载有40余名中国游客的旅游大巴27日在冰岛南部维克镇附近发生严重车祸，造成1人死亡，多人受伤，其中10余人重伤。

据中新社报道，中国驻冰岛大使馆通报，事故发生在当地时间27日上午11时左右，事发地维克镇距冰岛首都雷克雅未克约250公里。事后重伤者被送往雷克雅未克冰岛国家医院接受救治，冰岛警方正在调查事故原因。

冰岛警方称，出事大巴当时在冰岛环岛1号公路行驶，与一辆搭载立陶宛游客的轿车追尾后翻出公路，将至少两名乘客压在车底，其中一名乘客当场死亡。

报道称，冰岛警方派出三架直升机赶赴现场，将重伤者送至冰岛国家医院救治。目前冰岛献血机构发出通知，呼吁O型血市民前去献血。

中国驻冰岛大使馆称，得知车祸消息后，使馆临时负责人率领事官员赶赴冰岛国家救援中心和冰岛国家医院了解情况，促请冰方全力救治伤员，尽快调查事故原因。后续使馆将继续密切跟踪事态进展，及时提供必要领保协助。

由于拥有冰川、高地、峡湾等自然美景，冰岛近年颇受中国游客青睐。据冰岛方面统计，2014年以来，冰岛中国游客数量大幅增长，2016年已近6.7万人次，今年则有可能超过10万人次，相当于冰岛全国人口的三分之一。

中国驻冰岛大使馆提醒，由于正值隆冬季节，冰岛气候恶劣，赴冰岛的中国游客应务必注意人身及交通安全。

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