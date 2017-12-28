国台办主任张志军：有信心遏制“台独”分裂势力

2017年中国台协会长座谈会暨“海峡两岸产业合作区”授牌仪式于昨天（27号）在四川成都举行。国台办主任张志军在出席座谈时表示，一年多来，民进党当局拒不承认九二共识，使两岸和平发展基础遭到破坏。大陆方面有充分的信心和能力，遏制各种“台独”分裂势力。

据央视网的消息，“海峡两岸产业合作区”正式落户四川，为广大台商参与“一带一路”建设、台资企业转型升级带来新机遇。

座谈会上，国台办主任张志军向与会台商代表全面介绍十九大精神以及当前两岸关系形势。

张志军表示，民进党还是坚持着“台独”的党纲，拒不承认九二共识，不承认两岸同属一中。不过，大陆的态度十分鲜明也就是十九大确定的，对“台独”坚决反对，绝不容忍国家分裂这种历史悲剧重演。而且大陆不仅有坚定的意志、有充分的信心，而且还有足够的能力，来遏制、挫败各种“台独”分裂势力。

与会台商代表表示，长期以来，大陆方面积极出台措施，为台胞在大陆工作求学生活提供更多便利，而民进党当局，却一直在用政治理由干扰和限制两岸交流合作，为两岸交流制造障碍。

全国台企联会长王屏生说道，两岸合则两利，分则两损。和平统一也是必然的趋势。希望民进党能够早日回头，早日能够认清两岸的局势。

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