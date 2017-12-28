台新版护照乌龙事件 台驻加拿大代表：对惩处很难接受

因二代芯片护照内页误植惹议，台湾外交部昨公布前任领务局长、现驻加拿大代表龚中诚亦在惩处之列，调回外交部办事。龚中诚表示，对惩处“很难接受，也难以置信”，完全不符合比例原则，他只是“起个头，就要他负责任，合理吗？”

据台湾中时电子报的消息，龚中诚于去年9月6日赴加拿大履新，1年4个月来，处理台驻加业务，与加国朝野来往，已渐熟稔。台驻加代表处整体战力颇强，今年5月加国政府有为台参与世卫大会（WHA）的权利仗义直言，6月台湾直航加拿大，都是驻加代表处的成绩。

这次惩处，连远在加拿大的龚中诚都遭到牵连，处以召回的严厉惩处，引发外界热议，是否符合比例原则？台领务局副局长蔡幼文昨在记者会上指出，护照芯片内页的图样定稿是在龚中诚任内签呈，现任局长陈华玉上任时，护照内页图样已定稿，之后花很多时间是在护照设计防伪工程规划。

不过，龚说，他在任内时，算不算定稿？他没有办法确认，在他的印象里就是呈报上去，要不要定稿，中间的过程他管得到吗？之后内页图案是否采用、图案要不要修改，跟他有关系吗？

龚表示，他任领务局长时，新护照的案子仍在规划阶段，并非执行，由于当时护照已使用8年，在欧洲国家、东南亚都发生伪变造事件，他作为公务员，理当提醒要准备改版护照，然去年9月他离开领务局时，根本没有护照改版的事情要去推动，他对后来整个时程也根本毫无所悉。

龚强调，一个护照有50多页的内页图案，“当局长难道做科长的事情吗？”每一个页去看，合理吗？媒体说护照印20万册，但他连印多少都不知道，却要负一半责任，合理吗？

龚说，他如果还在任内，确定要印制时，一定备加小心。执行是需要把每一个细节看得很清楚，有无涉及版权，所有图案、肖像都要检视，“我已经离开怎么做？”

对于外交部的惩处，龚中诚表示，他由外交部人事主管通知惩处，未与外交部长李大维通话。外交部也未问他此事的来龙去脉，他一点说明的机会都没有，很难接受。

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