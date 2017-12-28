冷空气将影响中国大部地区 部分地区降温达10℃

受较强冷空气影响，28日至30日，新疆北部、内蒙古中部、华北北部的部分地区降温幅度可达10℃；同时，28-29日，四川盆地、华北中南部、黄淮、陕西关中有轻至中度霾，部分地区重度霾，其中，28日夜间至29日为华北平原及黄淮等地霾最重时段。

据中新网的消息，今晨，四川东部、重庆西南部等地出现能见度不足1千米的雾，部分地区能见度不足200米。

中央气象台预计，受较强冷空气影响，28日至30日，新疆、西北地区及中国中东部自西向东将先后出现4～8℃的降温，其中新疆北部、内蒙古中部、华北北部的部分地区降温幅度可达10℃，上述部分地区并伴有4～6级，阵风7级左右的偏北风。28日，新疆伊犁河谷有中到大雪。

中央气象台预计，28-29日，四川盆地、华北中南部、黄淮、陕西关中有轻至中度霾，部分地区重度霾，其中，28日夜间至29日为华北平原及黄淮等地霾最重时段。

受冷空气影响，29日四川盆地、陕西等地霾减弱或消散，30日开始，华北平原、黄淮等地霾天气自北向南逐渐减弱消散，但受上游输送影响，黄淮南部、江淮、江汉、江南北部部分地区霾会有所加重。

预计，12月28日白天至前半夜，四川盆地大部、重庆中西部、山东西北部及河南东北部局地有大雾，其中，四川盆地大部、重庆西北部的部分地区有能见度不足200米的强浓雾。中央气象台12月28日6时继续发布大雾预报。



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