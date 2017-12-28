载中国公民旅游大巴倾翻 中驻冰岛使馆：一人遇难两人正抢救

据中国驻冰岛大使馆网站12月28日消息，12月27日上午11时左右，一辆载有40余名中国公民的旅游大巴在冰岛南部维克镇附近（距首都约250公里）发生倾翻事故。据冰方通报，已知有1名中国公民死亡，多名中国公民不同程度受伤，其中10余名伤势较重者已被送往位于冰岛首都雷克雅未克的冰岛国家医院进行救治，冰警方正在调查事故原因。

澎湃新闻网的报道称，当地时间28日零时左右，中国驻冰岛使馆工作人员表示，目前已有一名中国公民确认在事故中遇难。另有11名中国公民送往医院救治，其中两人在重症监护室进行抢救，其余人伤势稳定，部分已经出院。根据要求，使馆已经与伤者家属取得联系，向他们通报有关情况。更多的信息会在稍后公布，有新的动态使馆将即时更新信息，向中国公民家属提供必要的帮助。

美联社的消息指出，事故发生在冰岛一号环岛公路上，这辆载有中国游客的旅游大巴是与一辆载有立陶宛游客的汽车发生碰撞后倾翻，立陶宛游客没有受伤。据一名目击者描述，事故发生路段布满冰雪，当时载有中国游客的旅游大巴前的一辆车未打转向灯就减速转弯，大巴避让不及与之发生碰撞而发生侧翻。事故发生后，冰岛当局派出了3架直升机将伤情严重者送往首都的医院。此外，冰岛血库随即也发布了O型血献血警报。

上述使馆工作人员说道，冰岛是个和平的国家，社会环境安全，犯罪率也比较低。目前来看还是交通事故多一些，冰岛冬季雪天冰面路况还是有一定危险性。

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