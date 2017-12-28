台新生注册率低于“死亡线” 十七所大专院校危险了

台湾教育部今天首度公布各大专校院全校新生注册率，供各界了解办学状况。根据统计资料，2017学年度全校新生注册率，共有17校（不计算宗教研修学院）低于6成的“死亡线”，按照教育部规定，未来可能列入“专案辅导名单”。

台湾自由时报的消息称，教育部今公布大专全校注册率，其中，台湾只有3校注册率百分百，包括中信金融管理学院、一贯道崇德学院及崇仁医护，前两校都是私校停办后，被接手转型为特色小校。国立大学注册率也出现下跌，台大、清大注册率约94％，阳明大学降至85％。

新生注册率未达6成的17所学校包括：华梵大学、玄奘大学、开南大学、明道大学、台湾首府大学、高苑科大、远东科大、育达科大、中州科大、修平科大、南荣科大、崇右科大、和春学院、南亚学院、兰阳学院、高美医专、台湾观光学院等。基督教台湾浸会神学院及台北基督学院为性质特殊的宗教学校不计入。

其中位于花莲的台湾观光学院注册率注册率最低（29.87％），第二低为南荣科大（32.17％），再来是华梵大学（32.43.％）。

按照“教育部辅导私立大专校院改善及停办实施原则”规定，全校学生数未达3000人，且最近2年新生注册率未达6成的学校，可依“私立学校法”第55条规定，要求限期改善，并专案辅导。此外，学校若有行政疏失或注册率不佳，教育部可能扣减招生名额。



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