全世界聚焦朝鲜 美媒提醒：中国企图成南中国海霸主

朝鲜疯狂试射导弹，成为2017年世界注目的焦点，但美国媒体提醒，美国急于处理朝鲜半岛问题的同时，却忽视中国在南中国海填海造陆、建立军事基地，并用各种方式拉拢或安抚其他国家，企图在南中国海称霸。

台湾自由时报转述美国《CNN》的报道称，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）就曾在今年1月时表示，中国在南中国海填土造地和军事化的行为，就像是俄罗斯占据克里米亚一样的流氓行为，美国政府将要求中国停止造岛，且不得从事军事活动。但大多数分析师认为，美国早就把这个问题丟在一旁、能拖就拖，且美国总统特朗普在亚太的重点要务，是要避免朝鲜核武危及到美国本土。

报道称，今年美国转移焦点到朝鲜问题上，中国仍然继续拓展在海上的实力，一方面占领具争议海域的岛屿；另一方面，中国利用外交手段拉拢涉及南中国海争议的国家，像对菲律宾、印尼和马来西亚等国家丟出经济利多，让这些以往仇视中国的国家投怀送抱。专家说，中国领导人在南中国海采取持久战的策略，利用经济优势拉拢争议海域的小国，也让美国等列强失去耐性，进而成为南中国海霸主。

“亚洲海事透明倡议”（AMTI）主任波林（Greg Poling）表示，近10年来，北京认为南中国海不会出现紧急的危机，让美国逐渐忽视这个问题，现在看起来中国是对的。波林也说，如果中国在南中国海的动作持续扩大，就会引起美国注目，在2018年重回南中国海捍卫美国和其盟友的利益。



免费试阅14天