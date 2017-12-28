蔡英文：大陆在东亚的军事动态 已影响区域安全

台湾总统蔡英文今天出席“2018上半年陆海空军将官晋任布达暨授阶典礼”，她在致词感谢晋升人员对国家的付出，并特別提到， “这段时间以来，中国大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”她强调，台军应时刻严密监控陆军动态，并适时采取必要措施，确保国家安全及区域和平稳定。

据台湾联合新闻网的消息，蔡英文上午在国安会秘书长严德发、国防部长冯世宽、参谋总长李喜明陪同下，出席将官晋任布达暨授阶典礼，她致词表示，各位都是台军的骨干、最重要的领导干部，今天能够晋升，代表着你们在每一个岗位上，一路走来的付出，戮力于战训本务的努力，得到部队最大的肯定，在这里，“我以三军统帅的身分，向你们道贺，也要代表国家，向你们表达诚挚的感谢”。

她说，2017年即将进入尾声，这一年以来，台军不只顺利执行“汉光33号实兵演练”、以及 “政军兵推”等各项重要演训任务，另外包括资通电军指挥部、空军“P-3C反潜机”、 以及“防空暨飞弹指挥部”也都一一成军就位。

她也指出，今年国防部增加了“国军战航管勤务”等六项加给，其他，像是改善国军的工作环境、 部队的营舍整建、以及装备更新，还有攸关国家安全的重要基础，国防自主发展等重大工作，也都在全力进行中。

“我要在这里，向所有同仁和社会大众宣示，政府非常支持台军”，蔡英文说，推动国防事务改革的方向非常坚定，政府充满决心、前进不懈。

蔡英文强调，国家宁可百年无战事，不可一日无战备。 这段时间以来，中国大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。而台湾一直是区域中，安全稳定的贡献者，因此，台军应时刻严密监控陆军动态，并适时采取必要措施，确保国家安全及区域和平稳定。

免费试阅14天