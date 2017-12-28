中国规范条码支付业务 支付机构应取得相应资质

在中国随处可见的“扫码支付”将迎来监管新规。中国人民银行27日发文对条码支付进行规范，明确支付机构开展相关业务应取得相应资质许可。

据中新网的消息，作为移动支付的重要形式，近年来中国条码支付业务快速发展。但与此同时，部分市场机构在业务开展中也存在扰乱公平竞争秩序、支付风险防范不到位等问题。

针对这一现象，中国央行此次发布了《中国人民银行关于印发条码支付业务规范（试行）的通知》，并配套印发《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》，从多方面引导该类业务健康可持续发展。

在业务规范方面，新规进一步强调资质要求，明确支付机构向客户提供基于条码的付款服务时，应取得网络支付业务许可；支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。

在技术规范方面，央行要求银行业金融机构、非银行支付机构和清算机构加强条码支付技术风险防控，合理运用支付标记化、可信执行环境、条码防伪识别等手段，并提升条码支付客户端软件安全防护能力等。

央行有关负责人表示，此次发布的业务规范要求和安全管理措施非但不会制约支付创新发展，反而能够指引支付业务创新沿着安全规范的方向发展，确保创新业务的质量和效能，保障行业发展的稳健和长远。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼认为，官方此次出台关于条码支付完整的业务规范和技术规范，意在为条码支付建章立制，明确其小额、便民的定位，既鼓励创新又加强管理，从而更好地保护消费者合法权益，促进市场健康可持续发展。

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