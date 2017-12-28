法媒：台湾在中美关系里夹缝求生

一家法国杂志于25日刊登在网站的文章表示，台湾处在中国大陆的阴影下，前途有一部分要仰赖美国，但看到美国总统特朗普一年来的言论，心情应可谓高低起伏。

据台湾联合新闻网转述法国杂志《新观察家》（L’Obs）的报道称，其撰文记者韩石（Pierre Haski）在这篇以《台湾，在无法预测的美国和侵略性的中国大陆之间求生》为题的文章中提到，特朗普一年前尚未就职时，就打破外交惯例与台湾总统蔡英文通话；一年后，台湾对无法预测的特朗普，仍然保持戒心。

韩石在这篇发自台北的报道中说，一名台湾高层人士告诉他，台湾还没搞懂特朗普，但对美国不退出亚太区域的立场感到放心。

文中还提到，特朗普12月中旬签署国防授权法，其中包含考虑美台军舰互访可行性的条文，这虽不表示美舰很快就会抵达台湾，但在台湾人眼中，这意味特朗普不受中国大陆恫吓。

韩石在文中表示，台湾处在大陆阴影下，前途有一部分要仰赖美国，特朗普就任一年后，台北的气氛诡异，台湾人这一年来看到特朗普的推特发文和言论，尤其是他对习近平的赞赏，心情可谓高低起伏。

台湾防备大陆，同时却在很多层面仰赖大陆，韩石引述一名亲近蔡英文的人士的说法表示，过于仰赖大陆是不好，台湾试图摆脱束缚，但需要时间。

在内文中，另一名亲近蔡英文的人士分析，大陆对台湾采取两面手法，一边对政府施以棍子，一边用红萝卜吸引年轻人到大陆创业或求学，所提供的条件，比起正寻求重振经济的台湾，要优惠许多。

台湾民主基金会执行长徐斯俭在报道中说，大陆采取直接和间接方式影响台湾，甚至在媒体投资换取支持，以至于有些议题在这些媒体中不再提起、有些字眼不再使用。他说，台湾愿与大陆交流，但不能牺牲原则。

报道最后提到，在不利的环境里，台湾的民主是最好的王牌，台湾拥有亚洲最佳的新闻自由，还有多元政治系统，更已完成3次平和的政党轮替，还有什么更好的吗？



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