开拓国际市场太多经费花在大陆 台立委：应删减

台湾立法院交通委员会今日审查2018年度观光发展基金，立法委员林俊宪表示，编列于劳务成本－捐助、补助与奖励19亿元（新台币，下同）当中，国际市场开拓计划4100万元经费，但有3600万元用于补助台旅会进驻大陆办公室营运，及台湾旅游业公协会参加大陆旅展；但陆客不来并非市场因素，完全受到政治干扰，编再多钱都没用，且佔用太多其他国际市场经费，建议删减1000万并冻结5分之1。

据台湾自由时报的消息，立法委员林俊宪表示，今年中客负成长，而日本、港澳、韩国旅客来台人数则持续正成长；现在台湾与大陆关系震荡，该笔经费分配是否合理，需重新斟酌。

立委锺佳滨表示，编列补助一定要把效益订出来，补助陆客来台，是让观光业者有更多收入，还是都是一条龙业者受惠。现在台湾办旅展，大陆业者也不来参加，他们显然是不稀罕台湾旅客去大陆旅游；而台湾花钱补助台湾旅游业去大陆招揽生意，不管怎么做最终都是政治决定，大陆不放人、不给来台许可证就没有用，建议该笔经费应删减。

台交通部政次王国材表示，这3600万元主要是用在驻大陆办公室，主要是北京、上海办事处费用；观光局长周永晖表示，确实有检讨空间，大陆市场推广经费酌减一些可以配合。最终，教委员决议在19亿元预算当中，删减2000万元，但从哪个科目删减，观光局可自行调整；国际市场开拓计划则有冻结10分之1，经提出书面报告说明驻大陆办公室营运、台湾旅游业公协会参加大陆地区旅展效益评估后，始得动支。

另外，针对业务宣导费中，印刷与装订与广告费有关大陆市场广告采购、宣传活动编列6000万元，立委李昆泽表示，虽然陆客市场近日有回温，但考量两岸关系紧张，未来预算执行并不乐观，建议有关大陆市场广告采购、宣传活动等预算，应删减3000万元。立委洪慈庸也表示，大陆市场编列广告费2000万元、宣导费4000万元，但陆客来台人数锐减，是出于政治因素，相关广告、宣导费用完全无法发挥效果，无浪费必要。



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