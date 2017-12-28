学汉语已成国际趋势 美驻华大使称其孙女会唱中文歌

12月28日，美国驻华大使布兰斯塔德在圣诞节期间返回家乡，并在日前出席活动时分享了过去半年在中国的生活。他表示，自己爱上了中国米饭，还学会了用筷子，而自己5岁的孙女则学会了说中文和唱中国歌。

据澎湃新闻网转述美国《世界日报》的报道，布兰斯塔德是应邀出席“艾奥瓦州中国商务论坛”暨“艾奥瓦州中国商务委员会”15周年庆活动时，谈到了自己在中国过去几个月来的情况。

布兰斯塔德在演讲中用“忙碌而充实”来形容在中国的生活。他提到，大使馆每天大概要处理多达4000份的签证，另外还有几个领事馆在其他省份，外交事务繁忙。他说，透过“大使走四方”行动，他已经连续走访了8个省份，明年还将到其他省份探访。

对于美国国家安全战略布局下的中美关系，布兰斯塔德认为，中美两国领导人之间有很好的“化学反应”。“中美是世界最大的两个经济体，尽管有很多差异，面临贸易逆差等挑战，但只要双方诚实地面对，用合作双赢的思路去解决纷争，很多难题是可以共同解决的。”

另据艾奥瓦州当地媒体报道，布兰斯塔德称赞中国人都是很好的人，并表示大使馆有专门的中国厨师，令他爱上了中国米饭，学会了用筷子。这位美国大使还称他的家人很享受在中国的生活，而他5岁的孙女斯特拉也是如此。“她可以数到十，并且用中文唱生日快乐歌。”

据悉，已经有越来越多的美国人开始让自己的孩子或是孙辈学习中文，并且非常上心。美国“第一千金”伊万卡的女儿阿拉贝拉会背唐诗，唱中文歌曲，这是因为伊万卡的孩子从小就跟着华人保姆学中文，并且也被送到语言学校进行强化训练。一位中文老师曾爆料，伊万卡对孩子的中文学习非常重视，竟然因老师说阿拉贝拉中文并不那么出色，就立刻亲自跑到学校去见校长。

此外，华尔街金融大鳄罗杰斯的女儿们也被曝书法、背唐诗、唱中文歌通通不在话下。罗杰斯曾表示：“无论我在什么地方做演讲，特别是在西方，我都会告诉人们，当你有了孩子以后，你应当让他们学中文。因为中文将是他们余生最重要的语言。19世纪是属于英国的，20世纪是属于美国的，但是21世纪将是属于中国的，无论我们愿意与否。”

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