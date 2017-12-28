涉南中国海领土争议 越南下令回收销毁中国学者所著历史书

中国和越南对于南中国海主权的争议近日虽然有缓和迹象，但双方根本立场一直没变。由中国学者所著、提到南沙群岛（越南称之为“长沙群岛”）是中国疆土最南端的历史书籍，近日就被越南相关部门回收销毁。

据香港01报道，越南出版印刷发行管理局26日发布公文，要求相关单位收回并销毁一本名为《中国封建王朝兴衰录—第3集：明朝与清朝》的书籍，因书中含有有关越南对东海（即南中国海）主权的“错误内容”。

报道指，《中国封建王朝兴衰录》的主编为上海复旦大学教授葛剑雄，在越南由越南文化资讯出版社与中国明智文化公司联合出版。书中清朝康熙与乾隆时期的内容，都提到南沙群岛是中国疆土的最南端。越南出版印刷发行管理局称，中国学者的历史书内容歪曲历史事实，违反越南的出版法。

越南称南沙群岛和西沙群岛为“长沙群岛”和“黄沙群岛”，越方声称其拥有充分的历史和法律依据，证明对群岛拥有无可争辩的主权。

据了解，被越南回收销毁的书籍，中文原版全名为《千秋兴亡：中国历代王朝兴衰录》，为一套包含中国历史上八个主要朝代的历史背景、兴衰原因等的丛书。

该丛书主编葛剑雄曾任复旦大学中国历史地理研究所主任，现任教育部社会科学委员会委员，十二届中国全国政协委员会常务委员。他对《环球网》表示，尚未收到有关《中国封建王朝兴衰录》丛书被越南政府回收销毁的消息，因这套丛书在很早以前就出版了（注：2001年)，而且因为读者的喜爱再版很多次，“我甚至都不知道它已经卖到越南了”。

葛剑雄指出，越南政府回收销毁《中国封建王朝兴衰录》是越南的内政，自己不便评价，但越方的做法并不能销毁历史事实，属于中国的南中国海诸岛的主权也不会因为越南的“禁书”有所改变。他本人亦对越南政府以这样的方式处理南中国海问题表示吃惊，“如果真如越方所说的他们拥有我们的南中国海诸岛的主权，最应该做的是拿出可信的的史记文献跟我们的比较，这才是对他们最有力的做法”。



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