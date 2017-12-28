中国启动十万人基因组计划 绘制精细基因组图谱

今天(28日)，中国启动“中国十万人基因组计划”，这是中国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。

据中新网的消息，科学家们希望通过绘制中国人精细基因组图谱，来研究疾病健康和基因遗传的关系。

此次启动的“中国十万人基因组计划”覆盖地域包含中国主要地区，涉及人群除汉族外，还将选择人口数量在500万以上的壮族、回族等9个少数民族。

基因是DNA上有遗传效应的片断，人类的生、老、病、死等都与基因有关。而基因组和基因是整体与部分的关系，人类基因约有25000个，基因组研究的目的就是要把人体内这25000个基因的密码解开，从而破译人类的遗传信息。此次基因组计划，就是要绘制中国民族的基因图谱。

项目首席科学家王亚东教授表示，这项目主要目标是研究中国人从健康到疾病是怎么转化的，为中国的医学研究或者是临床诊断、治疗疾病提供参考。

中科院院士及中国国家人类基因组南方研究中心主任赵国屏称，那么这一点做下来以后，实际上是为中国人，包括汉族和各个少数民族在内，今后做中国人的疾病健康相关的遗传背景的认识，会有极大的好处。

按照计划，整个项目将在四年内完成全部的测序与分析任务，这也将是当前世界上推进速度最快的基因组工程。



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