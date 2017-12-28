港府倡缩选举投票时间 民调显示支持非建制投票比例越夜越高

香港政制及内地事务局早前发表《有关选举安排检讨的咨询文件》，建议将投票开始同结束时间，各缩减半小时或一小时。有媒体引述港大民研票站调查数据表示，2016年立法会选举最后1小时投票时段，在地区直选中，支持非建制派候选人的选民达64%，支持建制派的选民则有36%。

据香港明报引述传真社的消息指出，按选举事务处资料显示，2012年及2016年立法会选举在投票时间的最后1小时、即晚上9时半至10时半时段，投票人数都是最多，分別佔全日投票人数的9.2%和9.8​%。

报道称，港大民意研究计划取得2012年及2016年立法会选举票站调查数据显示，在2016年立法会地区直选选举中，由早上9时半到下午3时半的投票时段，支持非建制派的选民比例维持在51%至54%的水平，与支持建制的选民比例则为46%至49%；下午3时半开始，支持两个派別的选民比例开始扩大，由下午5时半开始 ，支持非建制与支持建制的选民比例一直维持在六四比，在最后1小时投票时间，支持非建制派名单的比例是全日最高达64%。

至于超级区议会选举方面，于早上9时半时段中，有59%选民支持非建制派名单，其后数小时中，差距收窄至53%。由下午2时半的投票时段开始，支持非建制派的选民一直维持在约六成，于最后2小时的投票时段，支持非建制派参选名单的选民比例更高达66%和67%，是全日最高比例。

免费试阅14天