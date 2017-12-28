山东2018年将关闭退出九处煤矿 退出产能1023万吨

中国山东实施煤炭、钢铁等传统资源型产业转型工程，完成省内255万吨煤炭产能退出年度任务。同时，加大“僵尸”企业和大额亏损企业处置力度，124户僵尸企业处置有望按期完成。2018年，山东将继续深化供给侧结构性改革，关闭退出9处煤矿、退出产能1023万吨。

据中新网的消息，山东省人民政府28日召开新闻发布会，专题通报2017年国企国资改革发展情况。山东省国资委党委书记张斌介绍说，山东启动省管企业新旧动能转换工程，建立了省管企业新旧动能转换重点项目库，储备重大项目167个、累计投资额度达到12465亿元（人民币，下同）。

张斌介绍说，山东省省管经济运行呈现“稳中向好”的良好态势，营业收入突破万亿元。截至11月底，省管企业资产总额23452.6亿元，同比增长22.4%。其中，营业收入增加额排名前三位的是山东能源集团、山东重工集团和兖矿集团，分别增加1162亿元、611.5亿元和466亿元。

“省管企业经济运行之所以呈现良好态势，是由于中国国内宏观经济形势持续向好、国内外需求总体温和回暖，带动煤炭、钢材等大宗商品需求增加、价格上升，汽车及机械制造等行业销量、收入实现快速增长。”张斌说。

据了解，2017年，山东省管企业实现收入、利润在中国省级监管企业排名中双双名列第四名，其中实现营业收入较上年同期前移3位，实现利润总额较上年同期前移8位。在重点增利企业中，山东能源集团、山东重工集团、山东钢铁集团分列增利额第5位、第12位和第15位；在中国全国国资系统重点监测的前15户效益下滑和亏损企业中，没有山东省省管企业。



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