最宽长江大桥 武汉沌口长江公路大桥建成通车

12月28日上午10:20，由中国交建投资建设的湖北武汉沌口长江公路大桥建成通车，这是目前长江上建成最宽的大桥，也是武汉市第9座跨越长江的大桥。

据央广网的消息，沌口长江公路大桥是武汉四环线首条过江通道，位于白沙洲长江大桥和军山长江大桥之间，起点接武汉市四环线西段，终点接四环线南段，全长约8.6公里，概算总投资52.25亿。大桥桥型为五跨一联双塔双索面钢箱梁斜拉桥，主桥全长1510米，主跨760米，桥面宽46米，按高速公路标准设计为双向8车道，设计时速100公里，货车比重超过40%。

大桥由中国交建旗下中交投资公司、中交二航局、中交二公院三家全资子公司共同投资建设。2014年10月8日，项目正式开工建设。

沌口长江公路大桥是湖北省境内首次采用BOT+EPC（投资、设计、施工、运营一体化）模式建设的长江大桥。该项目由三家股东单位共同出资成立武汉中交沌口长江大桥投资有限公司，负责大桥的投资、建设、运营管理。

报道称，沌口大桥建成后，对于实施中国促进中部地区崛起战略，完善湖北省高速公路网，缓解武汉市城区过江交通压力，提高武汉西部组群、西南组群、南部组群、东南组群的通行效率，带动区域经济和交通运输的发展，拓展城市发展空间，推进“两圈一带”建设，促进沿线经济社会协调发展均具有重要意义。



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