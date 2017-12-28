北京流感儿童病例数量上升明显 病毒以乙型为主

今天上午，北京市疾控中心通报了近期本市的疫情状况。疾控部门表示，目前北京已进入季节性流感等呼吸道传染病高发季，中国流感疫情也处于高发状态。监测结果显示，近期北京流感病毒活动度呈上升趋势，乙型流感病毒、甲型H3N2和甲型H1N1流感病毒共同流行，近期以乙型流感病毒为主。

据中新网的消息，上周，北京144家二级及以上医疗机构累计监测门、急诊就诊流感样病例占3%，高于前一周的2.35%，也高于去年同期的1.54%。12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，疫情大部分出现在小学一二年级和托幼机构。

冬季天气干燥，气温较低，是北京的流感高发季。疾控部门预计今后一段时期内，全市流感病毒活动水平仍将不断增强，由流感病毒导致中小学校及托幼机构等集体单位集中发热疫情可能会进一步增多，不排除发生危重症和死亡病例的可能，尤其容易出现在儿童、老年人及患有慢性基础病等流感高危人群中。

此外，受去年10月出现新型诺如病毒重组株的影响，今年北京诺如病毒活动度明显增强，由此引起的聚集性疫情远高于历年水平。进入11月后，急性胃肠炎仍呈现秋冬季高发、儿童多发的流行特点，全市报告聚集性疫情较去年同期有所上升，但较上半年月均报告数明显下降，诺如病毒流行强度较上半年有所下降，未发现诺如病毒新变异株活动增强的现象。



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