12月份中国降水量较常年同期偏少58% 福建干旱严重

中国气象局应急减灾与公共服务司副司长李明媚今日介绍称，2017年12月（截至27日），中国平均气温较常年同期偏高0.7℃；12月中国大部降水量明显偏少，截至27日，中国降水量较常年同期偏少58%；福建南部局部地区气象干旱严重，厦门局部地区气象干旱严重，同安、翔安两区出现用水紧张态势。

据中新网的消息，在中国气象局28日下午召开的新闻发布会上，李明媚介绍了2017年12月全国天气气候特征。她说，2017年12月（截至27日），中国平均气温-2.2℃，较常年同期（-2.9℃）偏高0.7℃。

她表示，12月中国大部降水量明显偏少。2017年12月（截至27日），中国降水量3.6毫米，较常年同期（8.7毫米）偏少58%。

除新疆西南部及西藏西北部、陕西北部局部、黑龙江西南部、内蒙古东部局部和贵州西部局部等地降水偏多2成至2倍外，中国其余大部地区降水量以偏少为主，其中西北大部、华北大部、东北大部、黄淮、江淮、江汉、西南大部、江南西北部、华南南部及内蒙古大部、西藏东部和南部等地偏少5至8成、局部偏少8成以上。12月，中国仅1站日降水量超过季极大值。

李明媚称，福建南部局部地区气象干旱严重。12月（截至27日），福建降水量偏少2成以上，其中厦门、漳州等地降水量偏少8至9成。厦门局部地区气象干旱严重，库塘蓄水严重不足，致使同安、翔安两区出现用水紧张态势。

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