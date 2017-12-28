台新故宫计划冻结1亿 再提专案报告

台湾故宫院长林正仪上任后提出“新故宫计划”，2018年编列4.63亿元（新台币，下同）预算，台国民党立委蒋乃辛认为计划不明确，坚持冻预算，会中决议2018年新故宫计划冻结1亿元，之后提专案报告。

据台湾联合新闻网的消息，立法院教育及文化委员会今天审国立故宫博物院2018年度总预算，其中在新故宫计划以及门票收入讨论最久。

林正仪上任后提出“新故宫计划”，编列2018年到2023年度预算约91.3亿元，2018年编列4.63亿元。蒋乃辛表示，依照故宫提供的资料，第一年主要办理项目是南北院整扩建先期计划，但计划内容及办理细目不明确，坚持要冻结一半预算。

民进党立委认为只需冻结2000万，不过蒋乃辛坚持要冻一亿，朝野立委来回讨价还价，最后会议中决议新故宫计划2018年度预算冻结1亿元，并再提专案报告。

民进党立委张廖万坚也提出，故宫在新故宫计划核定2018年来客数，较2017年来客数成长12%，但明年度预算却比今年编列数减少0.6%，逻辑矛盾。

蒋乃辛也提出，故宫明年度提出的门票收入和新故宫财务计划的门票收入不一致，这两者计算基准明显不一致。

故宫秘书室主任王芸芬表示，原先在新故宫计划的2018年门票收入，是用还未调整门票前的票价为计算，门票收入为8.8亿；2018年度南北院门票收入估算有12.21亿，则是以2018年新调整后的票价作为计算，因而有出入。最后会中决议故宫2018年度门票收入要增列2000万元。

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