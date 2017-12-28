银监会拟进一步扩大银行业对外开放 统一中外资银行准入标准

根据中国全国金融工作会议要求，银监会拟对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》进行修订，形成了《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定（征求意见稿）》（以下简称《决定》），进一步扩大对外开放，持续推进行政审批制度改革。《决定》对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》修改的主要内容有以下三方面：

一是增加了关于外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定，为外资法人银行开展对银行业金融机构的股权投资提供了明确的法律依据。

二是取消了外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产等四项业务的审批，实行报告制。

三是进一步统一中外资银行市场准入标准：合并支行筹建和开业审批程序，仅保留支行开业审批；优化外资银行募集发行债务、资本补充工具的条件；简化高管资格审核程序，对于同质同类外资银行机构间的平级调动或改任较低职务的情形，由事前核准改为备案制。

据银监会网站的消息，修改后的《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》全面体现了进一步扩大开放、简政放权以及加强审慎监管的理念。银监会将继续支持外资银行积极参与中国市场、提供金融服务，为中外资银行创造公平、透明的政策环境，促进银行业机构稳健发展。

下一步为确保党中央、国务院关于进一步扩大银行业对外开放政策的落地实施，银监会将积极推动完成现行法规和监管制度的修订工作，坚决维护金融稳定，持续推进银行业对外开放。

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