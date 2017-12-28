蔡英文：威权时期曾受侵害的原住族，都可声请调查

许多原住民族露宿凯道，争取原住民转型正义，总统蔡英文今（28）日下午主持“总统府原住民族歷史正义与转型正义委员会”委员会议，蔡英文说，威权统治时期曾经遭受人权侵害的族人，都可以在促转会成立后，依法声请调查，《促进转型正义条例》并没有排除原住民。

风传媒报道，蔡英文在总统府主持“原住民历史正义与转型正义委员会”第4次委员会议，她表示，原转会正式运作已满1年，过去这1年来，透过原转会委员的参与，已验证政府与原住民族各族代表一起坐下来面对历史、寻求共识的机制，基本上是可以运作的。转型正义非得坐下来谈不可，只有单方面意见的转型正义，很难真正和解，原转会就是一个坐下来进行对话跟协商的机制。

根据《促转条例》规定，蔡英文说，凡是在1945年到1992年这段威权统治时期，曾经遭受到人权侵害的族人，都可以在促转会正式成立后，依法声请调查。当然，原住民族在不同政权统治下，还承受过不同性质的痛苦及差别待遇，这些都是原转会致力于面对、同时也希望带动整个国家社会逐步来解决的课题。

蔡英文说，面对历史遗留的伤痕或错误，并不是一件容易的事，也不见得总是有立竿见影的效果。不过，相信我们走在正确的道路上，原转会的每一次讨论，都朝着台湾社会的真相跟和解，跨出关键的步伐。在这些讨论过程中，林务局面对原住民族狩猎、采集和自然资源共同管理议题时，所展现的细心跟诚意，尤其让她留下了深刻的印象。今天的会议，将延续同样的基调，邀请台糖董事长黄育征，来就台糖参与原转会工作的情况进行报告。

蔡英文说，从原转会成立以来，一直有国人不相信，已经民营化的台糖公司，会愿意配合清查土地资料、或是和原住民族正面对话。原住民族的土地议题中，有三块关键的拼图，在追溯历史真相时不可缺少，那就是林务局、台糖公司、以及退辅会的土地取得过程。

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