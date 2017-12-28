物价飙升 港人选“贵”为年度汉字

民建联连续第五年举办“香港年度汉字”评选，今年邀请全港市民在“新”、“楼”、“贵”、“风”、“民”、“回”、“创”、“公”、“智”、“判”十个候选汉字中，投票选出一个表达自己对今年看法的汉字。结果“贵”字以4,246票当选为2017年“香港年度汉字”。

《文汇报》报道，身兼民建联副主席的立法会议员张国钧介绍，“贵”字在汉字的原意中，是指古人敬拜孕育万物的泥土，因此甲骨文的“贵”字，原本是由一双手抓住泥土而构成，至金文时，将最下面的“土”写成“贝”，强调土地的“价值”，最后逐渐演变成今天的“贵”字。

“贵”字高票当选“年度汉字”，张国钧认为正好反映市民对物价飙升的切肤之痛：“过去一年百物腾贵，现时吃一个普通的午餐，动辄就是五、六十元，交通费的升幅同样惊人，至于楼价租金，更不用我多说了”。他透露，民建联对明年初发表的财政预算案，提出了达140项建议，希望政府能善用盈余，让广大市民分享经济成果。”

出席记者会的名导演高志森则认为，“贵”不单只是形容物价，议会的时间也是十分宝“贵”的，希望新一年社会气氛能逐步改善，香港未来的路可以更顺畅。

据介绍，历时一个月的投票期于12月 20日结束，总共有17,711人透过网上或递交表格参与投票，比去年多了近4,500人投票，其中有效票数为17,369票。

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