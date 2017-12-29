北大、清华、人大、复旦、上交大公布一流大学建设方案

昨日，北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学等高校纷纷公布一流大学建设方案。在方案中，各一流大学建设高校不仅通盘考虑学校整体目标和建设学科目标，提出相互衔接的近期、中期和远期目标，还公布了详细的路径、内容和举措。一流大学建设高校出台建设方案，标志着中国“双一流”建设进入全面落实阶段。

据澎湃新闻引述“光明微教育”消息，北京大学在建设方案中提出的“双一流”建设目标是：到2020年，将北大整体建成世界一流大学，若干学科处于世界一流大学前列；到2030年，使北大整体水平处于世界一流大学前列，一批学科处于世界一流大学前列；到2048年，将北大建设成为顶尖的世界一流大学，主流学科全面位于世界一流大学前列。

北大《方案》共包括6章34节，围绕建设目标，提出“30+6+2”学科建设项目布局，即：面向2020年，重点建设30个国内领先、国际一流的优势学科；面向2030年，部署理学、信息与工程、人文、社会科学、经济与管理、医学等6个综合交叉学科群；面向更长远的未来，布局和建设以临床医学+X、区域与国别研究为代表的前沿和交叉学科领域，带动学科结构优化与调整，培育新的学科增长点。

清华大学在建设方案中提出：2020年进入世界一流大学行列，2030年迈入世界一流大学前列，2050年前后成为世界顶尖大学。

中国人民大学在方案中提出近期、中期及远期目标：学校进入世界一流大学行列，保持和巩固在中国人文社会科学高等教育领域的领军地位，关键学科领先优势不断加强，综合实力和国际竞争力进一步提升。在此基础上，进一步强化在中国人文社会科学高等教育领域的领军地位，综合实力和国际竞争力显著提升，全面建成“中国特色、世界一流”大学，实现“百年人大计划”，为中国基本建成高等教育强国发挥重要作用。

复旦大学在建设方案中提出：到2020年，学校基本完成中国特色现代大学制度建设和综合改革任务，初步建成具有中国特色的世界一流大学，到2030年，学校整体水平处于世界一流大学前列，到本世纪中叶，学校整体水平处于顶尖世界一流大学行列。方案突出抓好“一个制度”建设，即现代大学制度建设，“两个坚持”，即坚持中国特色，坚持复旦文化与特点，“三个一流”，即一流育人质量、一流学术成果、一流社会贡献，“四项基础性建设”，即学科建设、人才队伍建设、校园环境建设和争创一流文化氛围营造等。

上海交通大学确定了三个阶段的发展目标：到2020年跻身世界一流大学行列，若干学科进入世界一流前列；2030年进入世界一流大学前列，若干学科方向具有世界领先地位；2050年建成卓越的世界一流大学，在国家富强、民族复兴和人类文明进步的进程中做出卓越贡献。方案提出将围绕四个方面持续深化综合改革：一是更加注重学科群建设，二是更加注重师生发展，三是更加注重发挥学院的积极性和主导作用，四是更加注重学校发展转型。

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