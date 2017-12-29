王健林旗下万达网科员工遭集体裁员 超千人已接到通知

昨日（28日），有知情人士表示，王健林旗下的万达网络科技集团（以下简称“万达网科”）从28日起开始大规模裁员，据称要从目前的6000名员工裁至300名，即只保留职能部门，这意味着网科人员将从最高峰削减95%。

澎湃新闻网引述知情人士的消息称，万达网科28日起大裁员，据悉6000名员工将裁至300人，只保留职能部门。该知情人士说，昨天一早到公司。上级领导就通知要裁员，领导和人力资源部门的人在房间里，把员工一个个单独叫过去谈话，并且告诉他们签不签协议都一样要走人，不签协议也没用，公司会单方面终止合同。如果不签的话，会把合同快递到家庭地址。现在已经通知1000多名员工了。

该知情人士还透漏，“集团现在不仅项目都停了，而且还拖欠供应商的款项。”

据报道，万达网科的《劳动合同解除通知》内容显示，公司与员工从2018年1月1日起解除劳动合同，此外，万达网科向离职员工支付1个月工资作为代通知金，支付2个月工资作为补偿金，万达网科为员工缴纳的社会保险到2017年12月为止。

但对于缴纳社保这一条，有万达网科的前员工称，在6月份离职的员工曾表示，之前万达网科承诺社保交到下个月（即7月份），但实际上并未交足。

台湾自由时报的报道称，王健林拥有近2000亿人民币资产，一度是中国首富。不过，王健林自今年中就屡爆财务危机，更在7月份时出售77家饭店和13个文化旅游项目，两项交易达人民币637.5亿元，且大部分用来还银行贷款。

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