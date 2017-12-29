美媒：贾跃亭已不是法拉第未来最大股东 所持股份转给外甥

今日，有消息称，贾跃亭已不再是法拉第未来的最大股东，因为在今年早些时候，贾跃亭将所持有的股份转给了他的外甥Jiawei Wang。此前，法拉第未来是贾跃亭投资的电动汽车厂商，他也一直被视作该公司的主要投资人和最大股东。

澎湃新闻网转述美国科技新闻网站The Verge的报道称，贾跃亭转让给外甥Jiawei Wang的是法拉第未来控股有限公司的股份，这家公司于2015年在加曼群岛注册，贾跃亭试图保持法拉第未来不会被他在国内的债务及所受到的法律行动所波及。

根据The Verge获得的一份文件，法拉第未来在加曼群岛还有另一家公司City of Sky limited。

报道称，根据今年早些时候法拉第未来提交给加州州务卿的文件，Jiawei Wang是该公司的CFO，在2016年法拉第未来提交给内华达州务卿的文件中，Jiawei Wang为公司的会计。

不过在职务社交平台领英（LinkedIn）上，Jiawei Wang并没有将在法拉第未来的职务写在个人资料上，据两位法拉第未来的前员工及一位接近公司的人透露，Jiawei Wang深度参与了公司获得新融资的努力过程。

值得一提的是，乐视汽车的运营主体乐视汽车（北京）有限公司目前的股东为乐视致乐科技（北京）有限公司，该公司在今年7月出现工商信息变更，股东由贾跃亭的姐姐贾跃芳、北京百乐文化传媒有限公司变更为贾跃芳及王佳伟，其名字拼音恰好与上述The Verge报道所提及的Jiawei Wang对应。

根据天眼查信息，这位王佳伟出现在多家贾跃亭家族的公司中，在贾跃亭妻子甘薇的北京乐漾影视传媒有限公司担任董事，还和贾跃亭的姐姐贾跃芳共同成立了北京银河东方投资管理有限公司。

法拉第未来拒绝对上述信息进行置评，而Jiawei Wang则挂断了记者要求置评的电话。

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