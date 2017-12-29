中国35城市每天累计直排生活污水1200多万吨

中国国家环保督察办公室副主任刘长根28日透露，督察发现，中国环境治理基础设施建设严重滞后，污水直排、垃圾乱堆、水体黑臭等问题十分普遍。他说，国家环保督察重点督察的35个城市，每天累计直排生活污水1200多万吨。

据法制网的消息，刘长根指出，在督察中发现一些地区大气和水环境问题突出，大气污染防治重点工作不到位，一些流域，特别是一些支流污染严重，“这里涉及产业结构、能源结构的问题，也涉及发展方式的问题，人民群众反映较为强烈。”他说。

报道称，环境治理基础设施建设严重滞后，污水直排、垃圾乱堆、水体黑臭等问题十分普遍。“我们重点督察的35个城市，我们核算过，每天累计直排生活污水1200多万吨。”刘长根说：“前一段时间，有人讲中国城市环境保护工作取得很大进展，但从督察情况看，实际上还有很大差距，尤其在基础设施建设方面。”

“一些自然保护区违规审批、违规建设，还有许多采矿采石采砂造成的区域性生态破坏，以及只开发、不修复等问题较为常见。”刘长根表示，督察发现，有的省份矿山治理保护金大量沉淀，而大量生态破坏老旧矿山和废旧矿山反而没有得到修复，这方面意识还不够。

督察还发现，水资源过度开发，围湖占湖、拦坝筑汊、侵占岸线、毁坏湿地、违法填海等水生态、水环境破坏问题多发频发，在一些地方尚未引起足够重视。对此，刘长根说，正在进行督察意见反馈的第四批督察反馈中提到的填海问题比较多，“在媒体上炒的也比较热，像海南、山东等省份都存在这些问题。”

据刘长根介绍，工业污染问题仍然较为突出。他表示，一个是工业园区污染问题没有解决，一些企业集中的产业园区成为污染排放集中区，“今年公开约谈江西景德镇就是这方面问题，以前通报的江苏连云港灌南县化工园区污染也有这个问题。”刘长根说，另一个方面就是“散乱污”企业的问题。不仅是京津冀有，其他地方也有，这些企业量大面广，污染严重，成为进驻期间群众举报的热点。所以工业污染仍然是环境治理的重中之重。

此外，农村环境问题比较突出，垃圾遍地、污水横流，污染治理和环境管理均存在差距，特别是一些地方对农村环境问题重视不够，不督促、不办理，不督察、不解决。

“我感觉，这些问题与中国发展阶段有关，也与地方党委政府不重视、不作为、不担当有很大关系。”刘长根说。

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