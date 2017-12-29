党产遭执政当局清查 台国民党寻求外援遇寒蝉效应

台湾民进党政府上台后，不仅重启清查党产，近日还通过促转条例，一再剑指国民党。除了让国民党党产遭冻结，财务捉襟见肘，这一年多来寻求外援，也发觉出现寒蝉效应，借钱周转的企业考虑再三，要付钱的活动配合厂商也纷纷撤离，处境艰难。

据台湾联合新闻网的消息，国民党行管会主委邱大展今天表示，因党可用资金不足，为筹措党工薪资、维持党务运作，现在只能借款度日，但借款过程，大企业多直言，不希望因援助国民党让自己成为下一个被政治调查对象而婉拒，让党财务履陷危机，本月党工薪水借款也是昨天才入帐。

邱大展说，党主席吴敦义8月上任至今，已向3人与1家企业共借款1.45亿元（新台币），其中的3人多是与党有关系的好友，唯一的一家企业即使同意借款，也仅由子公司、孙公司出面汇款，显见也有顾忌。

邱大展直言，其实台商因过去获国民党长期帮助，对于党财务比较愿意伸出援手，但反而是党顾虑若借贷资金中，若源头有一块钱来自陆资，又会被民进党放大扣红帽子，只好都予以婉拒，避免发生意外。

另外，近日承担筹办扩大纪念已故台湾总统蒋经国逝世30周年系列活动的文传会则透露，国民党这些日子以来，要举办活动，连付费找配合厂商，不少厂商只要听到是国民党采购，就大打退堂鼓，让诸多活动创意执行成效打折，政府的打压确实已出现寒蝉效应。



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