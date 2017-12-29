业界评出2017“中国品牌年度大奖” 35个品牌入选

在业界有“中国品牌奥斯卡”之称的“中国品牌年度大奖”，28日在北京揭晓2017年获奖者。华为、微信、中国国航、北汽集团、长虹、青岛啤酒、东鹏等35个品牌入选。

据中新网的消息，此项研究及颁奖由诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔（Robert Mundell）教授执掌的世界品牌实验室实施，至今已连续举办14年，研究调查对象涉及100多个行业的近5000个品牌的消费偏好。

另外，今年还评出五项“中国品牌年度特别大奖”，分别是华为获“国民品牌大奖”、国航获“文化品牌大奖”、北汽集团获“社会责任大奖”、中国华信（中国华信能源有限公司）获“绿色能源大奖”、老庙（上海老庙黄金有限公司）获“品牌创新大奖”。

出席颁奖大会的加州大学伯克利分校Haas商学院米格尔·博阿斯教授（Miguel Villas-Boas）表示，中国品牌的命名、定价和形象设计仍然不够国际化。移动网络和社交媒体的全球普及，有助于中国品牌接触到各国最终用户，缩小与世界品牌的差距。

罗伯特·蒙代尔表示，中国企业品牌的国际化是经济强国的必经之路。一个品牌要达到全球扩张，除了需要懂得如何运用原品牌当地的资源外，更要了解全球趋势。

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