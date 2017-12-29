朝鲜半岛若爆战争 学者：台安全受威胁

朝鲜半岛局势紧张，不少学者忧心区域战争爆发。加拿大学者寇谧将（Michael Cole）指出，美国若决定对朝鲜出兵，可能导致中国大陆对台湾发动攻击，台湾安全将面临1950年代以来的最大威胁。

据台湾联合新闻网转述国家利益（The National Interest）网站的文章指出，寇认为朝鲜核试与洲际导弹试射无疑将在明年继续对东北亚区域带来影响。如果美国决定对朝鲜采取军事行动，作为朝鲜主要盟友与区域崛起霸权的中国将扮演关键角色。

长期关注两岸问题的寇指出，一旦美国决定出兵朝鲜，届时将是台湾生存最关键时期，因为北京极可能趁着美国将焦点放在朝鲜之际，对台发动攻击。不幸的是，和1950年韩战与1995、1996年台海危机不同，美国这次可能不会派出第七舰队协防台湾。

他指出，如果朝鲜与台海同时发生冲突，对美军而言将是一大挑战。俄罗斯也可能会和中国一样，向乌克兰的自家后院发动攻击，届时华府将被迫面对3个地区同时发生冲突的困境。

寇说道，过去几个月来，人民解放军绕台行动是大陆释放出的强大信息，也是对美军的一项警告，若是美国决定对平壤采取军事行动，将导致大陆在其他地区进行报复。

寇表示，北京可能会将针对台湾的行动视为单纯“防御性”措施，以因应美国在区域的侵略行为。若是美军对朝鲜成功发动攻击，美军与其盟友将占领朝鲜半岛北部，美国可能将此视为进一步遏制中国。为了避免遭到遏制，北京可能会采取行动，台湾就成了合理的选项。

他称，若朝鲜被美军及其盟友拿下，中国在解放军内部与民族主义日益高涨的中国民众心中的声誉将受到严重损害，这也为北京在战区外采取其他行动创造额外动力。鉴于台湾是大陆所谓“中国伟大复兴”一部分的独特地位，在美国推翻北京盟友的同时采取行动，对中国来说十分诱人。

寇谧将表示，不论是从历史、从大陆的不满、国内压力或是区域权力平衡、大陆担忧遭到遏制的角度分析，若是朝鲜半岛出现军事冲突，台湾将面对1950年代以来安全最受威胁的时期。如果美国真的决定对平壤发动攻击，应当向包括台湾在内的区域盟友说明意图，也应当采取必要预防措施，防止大陆采取报复行动。

他指出，若是台湾无法独立防御，而美国又无法提供适当援助，区域内其他与维持现有秩序有利害关系的盟友，就应当采取行动再次让台湾海峡“中立化”。

他也呼吁特朗普政府应当评估对朝鲜采取军事行动的各项可能结果，对印度洋-太平洋区域稳定带来的影响，如果造成中国大陆对台湾发动军事行动，对朝鲜的胜利代价高昂。



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