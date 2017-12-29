北京再次允许韩国团体游

最近对韩国团体游踩了刹车的中国北京旅游局，决定再次允许明年1月起的韩国团体游。但条件是绝对不能积极做广告或大规模招募游客等，预计将在有限的范围内恢复韩国团体游。

据朝鲜日报网站的消息，北京旅游业界人士透露，北京旅游局28日只召集了十几家大型国营旅行社和韩国团体游比重较大的民营旅行社，下指示“要允许明年1月起的韩国团体游。”但旅游局方面要求不要大肆打广告，也不要大规模招揽顾客等，要悄悄地进行，不要太显眼。此外，所有团体游都必须向旅游局汇报，重申了不许使用乐天酒店和乐天免税店、不许使用包机和邮轮、不许做网络广告的所谓“三不”方针。

报道称，中国国家旅游局上月28日仅限北京和山东省允许韩国团体游。但继本月19日拒绝了三家北京旅行社的团体签证申请之后，山东省旅游局本月20-21日还禁止了当地旅行社明年1月起的韩国团体游。

对此，韩国政府通过本月27日于北京举行的中韩外交副部长助理协商等，表示“中国的措施违背了文在寅总统访华带来的两国交流与合作扩大”，强烈要求实现团体游正常化。北京旅游局的措施，是在这种气氛中出现的，但山东省对韩国团体游的立场依然没有改变。

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