港基本法委员会副主任梁爱诗 批大律师公会对宪法了解不足

香港大律师公会发表声明，批评全国人大常委会通过高铁西九站实施“一地两检”合作安排，是香港回归后对“一国两制”和法治精神最严重的冲击。 基本法委员会副主任梁爱诗则公开驳斥，批评大律师公会对宪法了解不足够。

香港01的报道称，对于若有人提出司法复核，人大常委会会否进行释法，梁爱诗表示，要视乎提复核的理据，如果理据是指香港立法违反《基本法》，即乃属香港事务，相信不需提呈人大释法。

全国人大常委会前日批准“一地两检”合作安排，香港大律师公会昨晚发表声明，指出人大漠视《基本法》第 18（3）条下只有列于附件三的全国性法律方可在特区境内实施的规定，又形容有关宣布等同指“但凡全国人大常委会所说符合的便是符合”。

梁爱诗今天出席民主党前主席刘慧卿的网台节目《议会内外》时表示，“大律师公会对内地的宪法了解不够”，特別是人大的监督权。她解释，人大常委会作出决定前已经过详细考虑，而港澳办会给予很多文件让人大常委掌握，人大的法律委员会亦有提供意见，故并非“人大说是便是”。她又说，外界对《基本法》第18条认识不足，该条例针对的是涉及主权、国防和外交的事务，惟西九高铁站“一地两检”不属这些范畴，而是香港自治范围内的事务。

梁表示，人大常委会的权力来源于宪法第67条，这次的“确认”是为了让国务院能派驻出入境、检疫及海关等机构到西九站，即使没有人大“确认”也是合法。梁续指，人大的“确认”非等同释法，至于日后会否引来司法复核，则要视乎司法复核的理据是什么，又认为这只是一个假设性问题。

梁爱诗在访问中多次强调，全国人大常委会批准内地与香港就“一地两检”的合作安排，是人大常委会仔细地考虑过《基本法》给予香港的高度自治权后，确认合作安排符合国家《宪法》和香港《基本法》，倘合作安排不符合《基本法》的话，“人大常委会不会给予确认”。

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