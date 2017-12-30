深交所：对贾跃亭姐弟给予公开谴责处分 记入公司诚信档案

深交所官网29日晚间发布《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》称，贾跃亭、贾跃芳由于个人资金、债务原因已无力继续履行对乐视网的借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。贾跃亭、贾跃芳违反了上述借款承诺。

澎湃新闻网报道，鉴于上述违规事实及情节，依据深交所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，对贾跃亭、贾跃芳予以公开谴责的处分。

对于贾跃亭、贾跃芳上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

贾跃亭是乐视网创始人，目前持有乐视网26.27%的股权，为乐视网第一大股东，但其中冻结比例高达99.06%。贾跃芳是贾跃亭的姐姐。

据此前报道，从2015年起，贾跃亭及其姐姐贾跃芳曾数次减持乐视网股票，并作出了将套现后的资金无息借予乐视网的承诺，借款期限不低于60个月，在追加承诺中，贾跃亭称如果收到乐视网还款，将全部用于增持乐视网股份。

根据乐视网11月公告，贾跃亭两次减持所得资金净额合计 47.2亿元，2015 年至今，贾跃亭减持资金借予上市公司 的最高额为 47.16亿万元，累计发生额为 113.44亿元。不过，乐视网陆续归还了贾跃亭的借款。至2017年半年报公布时，乐视网已经归还了所有贾跃亭的借款。

贾跃亭的姐姐贾跃芳当时给出的回复函，和贾跃亭类似。

回复函称，贾跃亭在2014年底，部分减持自己所持有的乐视网股票，并承诺将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

最多时，贾跃芳借给乐视网的借款余额为17亿元，但此后乐视网也陆续归还借款，并在今年的半年报中全部还清。

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