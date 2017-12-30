李明哲案 台学者：管辖权遭入侵台湾应表态

台湾NGO工作者李明哲在中国大陆以“颠覆国家政权罪”被逮捕并判刑。台湾中研院副研究员吴叡人29日表示，大陆是要杀鸡儆猴；另有学者表示，大陆将司法的手伸向台湾人时，台湾就应表态，否则就等于默认其他国家的管辖权入侵。

据台湾联合新闻网报道，时代力量29日晚举行“国家论述”系列论坛，以李明哲桉探讨台湾流失中的主权。

时代力量立法委员林昶佐表示，台湾有一天就是要成为一个有国格的国际成员，这是不能回避的，他认为不管在公开上是因为担心敏感，还是关起门来，当今政府都不敢触碰国格论述的部分，这应该要做很大的调整。

与会的英国牛津大学国际法学博士候选人宋承恩表示，李明哲案，大陆的目的就是为了恫吓台湾民主，当他们将司法的手伸向台湾人身上时，台湾自己有没有什么清楚的想法。

他说，不管是领域、国民、保护或普世等，李明哲案大陆没有任何一项管辖权，到底凭什么管这个案子？如果台湾不能接受，国家就应表态，否则就等于默认其他国家的管辖权入侵。

中研院台湾史研究所副研究员吴叡人在会中说，大陆日益壮大，对台湾包围、侵略和去主权化，甚至军事恫吓，台湾缺乏国际法保护，如果不以积极作为来宣称主权，或保全作为事实上主权国家的状态，很容易不进则退。

他表示，李明哲案，大陆在政治上是要杀鸡儆猴，吓阻台湾人的一些行为，更重要的是，恐怕是对台湾人行使国家主权。





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