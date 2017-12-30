韩媒：台湾公司租的船 偷卖石油给朝鲜

韩国外交部29日表示，韩国海关上个月扣留并搜查了香港籍货船“方向永嘉”号（Lighthouse Winmore），该货船疑似违反联合国安理会制裁朝鲜的决议案，10月间在东海国际海域以“船对船交货”方式秘密移交六百吨精炼石油给朝鲜。

台湾联合报引述韩联社报道，这艘货船由台湾投资公司“Billions Bunker集团”（中文译名为“比利恩油品集团”）承租，长144公尺，排水量1.65万吨；比利恩集团在彭博资讯的企业总览中，只有“台湾”的资讯；但英国独立风险评估公司“资讯光谱”（infospectrum）除了列出Billions Bunker集团的国家为台湾外，还指此私人企业2014年2月在马绍尔群岛注册设立：但韩国媒体通称是台湾公司。

不过，台总统府昨晚声称，比利恩油品集团并非台湾所属公司；台外交部则回应，政府执法及国安单位已对案情有所掌握，着手进行调查。

这艘货船今年10月11日驶入韩国丽水港，装载一批来自日本的精炼石油，原定四日后运往台湾，却未按原定计划驶往台湾，而是在10月19日秘密在东海向朝鲜船只“Sam Jong 2”及另三艘非朝鲜的船只供应精炼石油。这艘货船11月24日返回丽水港，遭韩国关税厅扣押并登船搜查。官员取得货船的航海纪录和船员证词，船员指称供应朝鲜石油是比利恩油品集团透过船长下达的指令，但不清楚动机。

香港媒体调查发现，“方向永嘉”隶属在香港注册的“永嘉船务有限公司”，成立于2013年，唯一董事及股东是一名叫做龚锐强的广州人，公司地址位于湾仔。龚某在大陆投资多家船务公司，在英属维京群岛有公司登记。

港媒报道，“方向永嘉”是油品及化学品运送船，2014年制造。据卫星定位，收到该船最后的位置讯息是11月14日下午4点左右，在台中港附近，目的地是韩国丽水港。

此外，比利恩集团的背景也很神秘。港媒发现该集团拥有的船只有进出基隆港的纪录。

安理会9月通过第2375号决议案，禁止所有联合国会员国以“船对船交货”方式向朝鲜供应任何货品。此外，一周前实施的安理会第2397号决议案允许会员国扣押及检查涉嫌与朝鲜违法贸易的船只。

韩国将扣押该货船至少六个月，但预料香港方面将向安理会对朝鲜制裁委员会提出释放该货船的要求。美国屡次要求安理会将十艘涉及朝鲜违法贸易的船只列入黑名单，其中包括此次涉入的方向永嘉号。纽约时报报道，安理会制裁委员会29日会作出决定。

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