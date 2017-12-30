凌希任上海市委常委 为现任上海警备区政委

据《解放日报》消息，中共中央批准：凌希任上海市委委员、常委。

凌希现任上海警备区政治委员，少将军衔。

据新京报微信公众号“政事儿”报道，这是自去年新一轮省级常委换届，“戎装常委”退出后，首个再补的常委班子。

2016年12月，在中国国防部例行记者会上，有媒体就省军区领导今后是否进入省级党委常委的问题提问，国防部发言人回应称：省军区主要领导参加同级地方党委常委，是坚持党管武装的制度安排，这一点没有改变。媒体关注到一些地区省级党委换届时，省军区主要领导没有出现在新一届省委常委班子里，主要是因为今明两年正值军队调整改革。经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。

2017年5月上海市委班子换届后，这是上海市调整的第二位市委常委。此前，当选中央政治局常委的韩正，不再兼任上海市委书记，由中央政治局委员李强兼任。

目前，上海市委班子成员有：李强、应勇、尹弘、董云虎、廖国勋、吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、施小琳、凌希。

据公开资料，凌希，1961年生。曾任福建省军区海防12师政治部主任，福建省厦门警备区政委，陆军第12集团军副政委，南京军区政治部副主任。2016年2月任东部战区政治工作部副主任。 2017年4月任上海警备区政治委员。2011年7月晋升少将军衔。

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