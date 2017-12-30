日本与中韩协调拟明年4月举行首脑会谈

有关日本担任主席国的中日韩首脑会谈，日本政府就明年4月举行征询了中韩两国的意向。日本共同社引述外交消息人士报道称，由于中国对明年3月全国人民代表大会前举行会谈面露难色，日本提出4月4至6日和9至11日两个方案。韩国回应称“将进行协调”，中国暂时没有答复。韩国总统文在寅此前表明凭借2015年底的日韩共识无法解决慰安妇问题，此事也可能造成影响，会谈能否实现尚未可知。

报道指，若能实现在东京会谈，将是中国国务院总理李克强和文在寅首次访日。日本力争在2018年4月举行会谈后，在迎来《日中和平友好条约》缔结40周年的2018年内实现首脑互访，即首相安倍晋三访问中国、中国国家主席习近平访问日本。

上一次日中韩首脑会谈于2015年11月在首尔举行。日本外相河野太郎放弃了原本考虑的年内访华为尽快实现首脑会谈铺路，拟明年1月下旬至2月访华，敲定会谈日程。此外还在摸索访问韩国的时期。

但若会谈推迟到5月以后，日本政府担心习近平在2018年年内访日可能在日程上有困难。

日本政府内部对文在寅政府围绕日韩共识的应对有反对意见，但外务省干部指出“不能让慰安妇问题影响会谈日程”。

安倍11月在越南与习近平会谈时，就尽快举行日中韩首脑会谈达成一致；文在寅也于11月在首尔会谈时向公明党党首山口那津男表达了尽快举行会谈的意愿。

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