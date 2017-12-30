元旦游行至公民广场 港民阵：如强硬清走集会人士 将以行动回应

香港警方就民阵申请元旦游行发出不反对通知书，并且批准游行至俗称“公民广场”的政府总部东翼前地，结束时间为当晚11时59分，但行政署指要在傍晚6时30分结束集会。民阵召集人叶志衍表示，应该会跟随不反对通知书的安排，如当局强硬清走集会人士的话，民阵会有适当的行动回应。

香港01网站报道，根据警方发出的不反对通知书，下周一的“守护香港”民阵元旦游行由下午2时30分开始，在铜锣湾起步，以金钟添美道及夏慤道作终点，包括政府总部东翼前地，即公民广场，结束时间则为当晚11时59分。民阵召集人叶志衍表示，已收到不反对通知书，并且获行政署通知，指须于傍晚6时30分结束集会，但容许“一定弹性”，而游行须在结束后自行解散。

按警方的不反对通知书，当中列明完结时间以行政署长所批准使用该场地的时间为准，换言之，公民广场的集会要在6时30分结束。被问及会否配合行政署的安排，叶志衍表示，未决定离开的时间，但应该会跟随不反对通知书，而且要视乎当日情况，如集会人数多，当局又强硬地清走集会人士的话，民阵会有适当的行动回应。

行政署回覆查询时指，了解主办单位当天或许需要较长时间完成有关的公众集会，行政署届时会因应现场情况及运作需要弹性处理。

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