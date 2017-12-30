卢丽安：大陆读书台生要多读历史 看大陆的实际成就

出生台湾高雄的中共十九大党代表卢丽安在十九大期间因在“党代表通道”上的一番话而成为两岸“网红”，她近日接受采访时呼吁在大陆读书的台湾学生多读历史，多看看大陆所取得的实际成就。

中新社报道，在接受采访时，卢丽安讲起接到过的一通电话：“对方说是从台湾打过来的，说他要加入中国共产党。”卢丽安向他简要介绍了加入中共的基本程序，“他很惊讶，他以为加入中国共产党跟在台湾加入党派一样，就是到服务处填个表，顶多交个钱就好了。”卢丽安鼓励他先了解中国共产党的党史、党章，十八大、十九大以来的重要工作报告以及相关的基础理论知识。卢丽安表示，她“充分肯定了他的想法，肯定他重新认识中国共产党和大陆的发展”，但不容否认的是，他要实现自己的“理想”会面临一定的困难。

十九大闭幕后回到上海，卢丽安一直在研读十九大报告，对于其中800余字的对台方针，卢丽安“印象十分深刻”，她说：“在民族复兴这条道路上，台湾民众一直都有在场感、分享感和参与感。”

作为上海市台湾同胞联谊会会长，推动对台交流是卢丽安的重要工作。消弭两岸间的“他者”意识、凝聚厚植“我们”的情感联结，也是她最为关切的课题。

卢丽安呼吁在大陆读书的台湾学生多读历史，多看看大陆所取得的实际成就，“‘两岸一家亲，共圆中国梦’不只是口号，而是可以落实到生活，落实到个人生命发展中的一种目标理想，并且两岸都能于此受益”。

卢丽安说：“两岸的关系目前有点胶着，我希望两岸关系能早日回到良性互动的轨道上。青年人的未来不能虚耗下去，台湾乡亲的未来也不能再耗在这些没有意义的折腾里。”

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