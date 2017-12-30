谢长廷再批陈菊新书：妖魔化别人的虚构故事

台湾高雄市长陈菊推出新书《花妈心内话：陈菊4000天》，大爆党内斗争秘辛。驻日代表谢长廷29日深夜再度在脸书发文驳斥流言，批评新书内容倒置时间顺序，是妖魔化别人的虚构故事，并指要转型正义，让真相大白。

台湾《自由时报》报道，谢长廷表示，陈菊新书上提及，“2006年陈菊市长初选结果送到中执会审查时，谢长廷还在中执会反对，保留发言权”、“拍桌子拒绝承认”、“苏贞昌三度起身发言力挺，认为应该尊重初选制度，陈菊才顺理成章出线”。谢长廷说，这些都是倒置时间顺序的虚幻情节，也是妖魔化别人赖皮不遵守制度的虚构故事。

谢长廷指出，如果在初选后的中执会，他有反对或阻挠的行为，愿意亲赴高雄市政府，向陈菊请罪。他还说，但如果查证没有，大家也请放下，不要再提，党内会议本来就是对外保密，内部鼓励畅所欲言，如今既然要公开，就应该正确引述，说清楚讲明白。

谢长廷再次描述2006年高雄市长初选的情形，他表示，党内初选是5月28日投票、6月1日民调，叶菊兰没有去登记，管碧玲于投票前退出竞选，陈菊获得最高票，6月1日以后大家就团结对外。谢长廷说，没有人在初选结果送中执委会时拍桌反对，更没有苏贞昌和他在中执会为初选结果承不承认而争辩的情节。

“陈菊本人没有参加中执会，应该是听别人转述。”谢长廷说，如果要谈转型正义，应该让真相大白，民进党中执会有时间、有纪录，也有录音，查证并不困难。

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