三亚一工人高空作业坠楼 警方正调查是否业主割断绳子

一名物业公司工人28日在海南三亚市一小区高空作业时坠楼受伤。网传工人坠楼原因系遭遇楼上业主割断绳子所致。当地警方表示，涉事业主已被警方控制，但工人是否因业主割断绳子导致，还在调查。

澎湃新闻报道，28日，微博用户“冻的腿儿发颤”称，三亚市金鸡岭路兰海花园小区，一工人在拆除高空横幅时遭到家住15楼的业主持菜刀威胁，于是工人沿着绳子下到二楼，没想到名业主竟用菜刀将绳子割断，致使工人坠楼受伤。

该微博用户还提供四张图片，其中一张图片显示，一身着蓝色工作服的男子蜷曲身子躺在地上，另一张图片显示，先前捆绑在男子身上的绳子断裂。

针对上述说法，29日下午，三亚市公安局天涯分局友谊派出所值班民警证实，兰海花园小区确有一名高空作业工人坠楼受伤，目前涉事业主已被控制，但伤者是否因业主割断绳子所致，还在调查中。

负责这个小区物业的海南兰海度假物业服务有限公司负责人刘某称，受伤男子系该公司员工，当时这名男子正在拆除小区高空横幅。由于事发时公司无其他人在场，因此不了解具体情况，事发后公司方正配合警方调查。

辖区三亚市机场路社区委员会工作人员称，事发后，社区工作人员报警，同时将坠楼工人送往三亚市解放军四二五医院进行治疗，经诊断，受伤工人为轻伤，无生命危险。

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