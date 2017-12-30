昆明幼儿园中毒事件 初判为豆荚引起

云南昆明一所幼儿园29日发生疑似食物中毒事件，初步研判为豆荚引起，排除人为投毒可能。

据《春城晚报》报道，经医院检查治疗，送医院诊治的29名幼儿中，10名幼儿排除食物中毒，12月29日晚10时许返回家中；18名幼儿于12月30日上午9时许出院；1名幼儿生命体征平稳，医院需对进食后情况观察24小时，无异常即可出院。

经公安、食药、疾控部门调查，排除人为投毒可能，根据现场流行病学调查和临床症状，初步研判为豆荚引起的疑似食物中毒。

目前，已责令幼儿园停业整顿，督促幼儿园履行主体责任。

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