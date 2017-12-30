修内页图样 台湾新护照拟明年2月重新发行

台湾第二代晶片护照误植类似美国华府杜勒斯机场图样，台外交部领事事务局今天（30日）说，中央印制厂已根据桃园国际机场提供照片，重新设计完成图样，将重新印制，希望明年2月初重新发行。

台湾联合新闻网报道，台领务局副局长蔡幼文说，合作厂商中央印制厂已重新设计完成桃机图案，领务局也向桃机确认授权没问题并已确认图样定案，中央印制厂将尽快重新印制。至于新版护照预计重新发行时间，她说，“希望2月上旬可以”。

第二代晶片护照误植类似美国华府杜勒斯机场图样，日前经网友发现后，领务局决定将第一批成本约新台币8000万元的新版护照20万本全部回收，另由中央印制厂重新设计桃机图样并重印。

领务局说，事件发生后，已请桃机提供桃机航厦现貌照片，供中央印制厂设计人员参考，以确保正确性。

有关重新印制成本问题，领务局表示，按合约应由厂商负责，但后续法律问题，双方还需进一步协商，目前当务之急是让新版护照尽快重新发行。

另外，领务局也在网站上公告，继续发行第一代晶片护照，第二代晶片护照发行日期将另行公告。

至于晶片护照图样发生失误，领务局表示，中央印制厂负责图稿设计人员参照以前自行拍摄的桃机航厦照片为底设计，但为丰富构图，参考网路图片，却被标示错误图片误导，设计出与美国的华盛顿杜勒斯（Dulles）国际机场极相似的手绘图。

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