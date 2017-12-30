央视网披露：毒官边开会边吸毒 被抓时一丝不挂

据中国央视网披露，近年来，少数党员干部、公职人员沦为“瘾君子”，热衷于搞“毒友圈”，堂而皇之开“毒趴”，并以毒为媒进行权钱、权色交易。还有市长级的官员被逮捕时一丝不挂。

报道指，甚至有官员一边开会一边吸毒。报道以云南省楚雄州委副书记、州长杨红卫为例指出，他的精力特别旺盛，可以连续几天白天开会，晚上吃烧烤吃到凌晨四五点钟，一大早又起来上班，许多局长比他年轻都受不了。

杨红卫是目前所知落马厅级官员中涉嫌吸毒的第一人，很快被冠以“吸毒州长”的名号。他喜欢抽彝族的水筒烟，烟筒几乎从不离手。

据报道，楚雄州前政协主席杨成彪称，杨红卫出事前，有公安人员在一次会议上发现杨居然边开会边吸 “卡苦”。并报告了时任州政法委书记王兴明。而王兴明对此不置可否。

据调查，杨红卫所吸毒品，是一种以鸦片为主、多种中草药加工的混合物，名为“卡苦”。其成品形状类似烟丝，常用水烟筒吸食。“卡苦”主要泛滥于中缅边境的云南德宏、临沧一带，又谓“卡古”或“朵把”。当地吸食者甚众，其犯瘾症状和海洛因相似，但较海洛因轻微。据测算，瘾癖大者每日需约200元（人民币，下同），月需6000元。

2017年7月，岳阳市中级人民法院对临湘市市委原副书记、原市长龚卫国犯滥用职权罪、受贿罪一案一审宣判，被告人龚卫国犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年，犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。

公开报道显示，龚卫国涉嫌吸毒被立案调查，源于湖南省委巡视组和岳阳市委、市政府接到群众举报。2015年3月，湖南省纪委展开新一轮巡视，分十个小组，其中第八小组进驻岳阳地区。2015年4月7日，龚卫国以身体不适为由，递交了请假条和辞职书，称自己“有抑郁症，需要接受治疗”。

曾做过临湘市副市长的姜宗福，在微博里写道：“就一流氓，吸毒犯。自己吸毒产生幻觉报警，警察赶到，一丝不挂。”“我为我曾经工作过的临湘感到痛心，堂堂市长，居然是个瘾君子，毒瘾发作产生幻觉，自己报警说有人追杀，特警赶到，一丝不挂。”

2016年3月11日，湖南省纪委官方网站公布了原临湘市长龚卫国的忏悔书、忏悔视频。他在忏悔书中称：“刚开始带着好奇，后来把它当成了解酒释压的良方，一发不可收拾，最终吸坏了身体、吸垮了家庭，吸毁了前途，在毒品的诱惑下走向另类人生，成了吸毒市长。”

据媒体报道，龚卫国曾与一张姓吸毒女子长期保持男女关系。这名女子早先与一位开发商谈恋爱，龚卫国与这位开发商是朋友。几年前，该女子与男朋友在长沙一家酒店房间内吸毒时，龚卫国与其结识。二人第一次吸食毒品后发生性关系，该女子还曾为龚卫国怀过孕。

2015年，湖南衡阳县严肃查处了61名涉毒干部。在办案过程中，有公安发现，一些商人和社会人员与党政干部“搭上桥”后，会邀其一起吸毒。这种“毒趴”一般在宾馆、家中、出租屋。与之相伴的，是私下进行红包授受和利益输送。某些“毒趴”还会叫来风尘女子“助兴”，形成黄赌毒“一条龙”。

此外，更有司法人员知法犯法，包括德阳市公安局刑警支队前政委刘学军、德阳市公安局装备财务处前处长吕斌和什邡市人民检察院前副检察长刘忠伟等多名政法官员，也曾聚在一起吸毒而被查办。

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