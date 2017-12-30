评蔡英文年终谈话 国民党立委：她没告诉民众真相

台湾总统蔡英文29日与媒体茶叙，致词时她强调“不卑不亢，稳住两岸，走向国际，这是全体台湾人民共同的期待，也是我的使命”。国民党立委江启臣以国际、两岸关系及国内改革分析，质疑蔡英文没有告诉国人真相，究竟要把台湾带向何处，人民究竟需要什么样的政府。

台湾联合报报道，江启臣认为，蔡英文在2017年将结束的几天，想要给国人这样的认知，包括国际环境对台湾有利、两岸关系并没有失控、新南向正在启动中、台湾的政经改革已有初步成果。“然而事实真是如此吗？真相实在不容民进党政府乐观！”

江启臣指出，就国际关系而言，特朗普的商人性格与议价式的外交，使民进党政府凭藉的“台美民主战略同盟”面临不稳定性，这在美国近期在朝鲜核武与耶路撒冷问题上得到解释，蔡英文必须告诉国人，特朗普不会将台湾的利益当作自己交易的筹码。

报道指，就两岸关系而言，习近平已经将两岸关系嵌入中国大陆未来“两个一百”的整体规划，并尝试透过“国民待遇原则”直接绕过“中华民国”的官方管辖，让利给对“中国梦”有兴趣的台商、台生与青年。蔡英文必须告诉国人，北京的战略作为，丝毫不会影响台湾的政经利益；新南向政策的足以补足两岸僵局所造成的经济缺口。

此外，就内部改革而言，江启臣说，检视转型正义、年金改革与劳基法修法等政策，其立法品质与社会沟通低落不足，也验证民进党政府充满算计的政治考量。面对劳工过劳、青年低薪、竞争力衰退、社会对立剧烈等问题，蔡英文必须告诉国人，究竟要把台湾带向何处，人民究竟需要什么样的政府。

免费试阅14天